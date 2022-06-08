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Economia do Cotidiano

Brasileiro quer sacar FGTS para comprar casa, abrir negócio e viajar

Ouça o economista Celso Bissoli

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 18:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jun 2022 às 18:46
Aplicativo Caixa Econômica Federal - FGTS
Aplicativo Caixa Econômica Federal - FGTS Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Uma pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros têm saldo de até R$ 2,5 mil no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e sonha em usar o dinheiro para comprar a casa própria – apesar de achar o benefício um "péssimo investimento". A pesquisa foi feita de forma online pela Serasa, Banco Pan e Opinion Box. O levantamento também mostra que 92% dos trabalhadores afirmam saber o que é o FGTS e têm conhecimento do significado. Já 8% disseram que já ouviram falar, mas não sabem bem o que é. Assunto para Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça:
Economia do Cotidiano - 08/06/2022

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