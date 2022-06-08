Brasileiro quer sacar FGTS para comprar casa, abrir negócio e viajar

Uma pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros têm saldo de até R$ 2,5 mil no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e sonha em usar o dinheiro para comprar a casa própria – apesar de achar o benefício um "péssimo investimento". A pesquisa foi feita de forma online pela Serasa, Banco Pan e Opinion Box. O levantamento também mostra que 92% dos trabalhadores afirmam saber o que é o FGTS e têm conhecimento do significado. Já 8% disseram que já ouviram falar, mas não sabem bem o que é. Assunto para Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça: