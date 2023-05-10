Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia do Cotidiano

Brasil tem o maior juro real do mundo: o que isso significa e como impacta o seu bolso

A análise é do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 17:54

Publicado em 

10 mai 2023 às 17:54
Economia, porcentagem, juros, taxa
Economia, porcentagem, juros, taxa Crédito: Getty Images
Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. Este é o maior patamar da taxa básica de juros desde janeiro de 2017, onde a Selic está estacionada desde agosto. O Banco Central afirma que a inflação no país ainda segue alta, sendo que as projeções futuras seguem desancoradas. Com isso, o Brasil segue na liderança dos países com o maior juro real do mundo, na faixa de 6,9% ao ano, segundo levantamento elaborado pela gestora Infinity Asset. Em seguida, vem o México, com a taxa em 6,05%, e o Chile, em 4,92%. Tema para Celso Bissoli nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 10-05-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores
Caso aconteceu no domingo (31) no bairro Interlagos
Idoso de 70 anos é detido por dirigir sob efeito de álcool em Linhares
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados