Brasil tem o maior juro real do mundo: o que isso significa e como impacta o seu bolso

Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. Este é o maior patamar da taxa básica de juros desde janeiro de 2017, onde a Selic está estacionada desde agosto. O Banco Central afirma que a inflação no país ainda segue alta, sendo que as projeções futuras seguem desancoradas. Com isso, o Brasil segue na liderança dos países com o maior juro real do mundo, na faixa de 6,9% ao ano, segundo levantamento elaborado pela gestora Infinity Asset. Em seguida, vem o México, com a taxa em 6,05%, e o Chile, em 4,92%. Tema para Celso Bissoli nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!