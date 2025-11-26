13° salário pode ser pago no mesmo dia da Black Friday; especialista orienta como organizar o orçamento!

O fim de novembro será de compras e pagamentos, com a data limite para o pagamento da primeira parcela do 13º salário coincidindo com a Black Friday, ambos no dia 28 de novembro, sexta-feira. Funcionários sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), servidores públicos, além de aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), vão terminar esta semana com dinheiro extra na conta. Ao mesmo tempo, a semana é especial para quem está de olho nas compras de fim de ano. Isso porque a próxima sexta-feira (28) é a data-limite para o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos trabalhadores. Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli explica como organizar os gastos nessa época. Ouça a conversa completa!