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Economia do Cotidiano

13° salário pode ser pago no mesmo dia da Black Friday; especialista orienta como organizar o orçamento!

Acompanhe o comentário de Celso Bissoli

Publicado em 26 de Novembro de 2025 às 17:08

Publicado em 

26 nov 2025 às 17:08
Black Friday
Black Friday Crédito: Foto : Reprodução Pixabay
O fim de novembro será de compras e pagamentos, com a data limite para o pagamento da primeira parcela do 13º salário coincidindo com a Black Friday, ambos no dia 28 de novembro, sexta-feira. Funcionários sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), servidores públicos, além de aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), vão terminar esta semana com dinheiro extra na conta. Ao mesmo tempo, a semana é especial para quem está de olho nas compras de fim de ano. Isso porque a próxima sexta-feira (28) é a data-limite para o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos trabalhadores. Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli explica como organizar os gastos nessa época. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 26-11-25.

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