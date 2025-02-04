Dress code para eventos: como se vestir para determinadas ocasiões?

A ouvinte Sara está com uma super dúvida: ela foi convidada para um casamento e recebeu a orientação no convite que o dress code é "Casual Elegante", mas ela não tem ideia do que vestir. Este é o tema em destaque nesta edição do Cotidiano Na Moda, com a comentarista Tati Arruda. A primeira coisa é entender o dress code, que é o “código de vestimenta” do evento e indica qual tipo de roupa você deve usar na festa. Essa informação geralmente vem no convite do evento para ajudar os convidados a entenderem qual o estilo da festa. Junto com essa informação, também devem ser levadas em consideração o horário e o local da festa.