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Cotidiano na Moda

Dress code para eventos: como se vestir para determinadas ocasiões?

Ouça a conversa com Tati Arruda

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 17:43

Publicado em 

04 fev 2025 às 17:43
O dress code casual elegante é um estilo de vestir que combina o conforto das peças casuais com a elegância das roupas mais refinadas.
O dress code casual elegante é um estilo de vestir que combina o conforto das peças casuais com a elegância das roupas mais refinadas. Crédito: Pixabay
A ouvinte Sara está com uma super dúvida: ela foi convidada para um casamento e recebeu a orientação no convite que o dress code é "Casual Elegante", mas ela não tem ideia do que vestir. Este é o tema em destaque nesta edição do Cotidiano Na Moda, com a comentarista Tati Arruda. A primeira coisa é entender o dress code, que é o “código de vestimenta” do evento e indica qual tipo de roupa você deve usar na festa. Essa informação geralmente vem no convite do evento para ajudar os convidados a entenderem qual o estilo da festa. Junto com essa informação, também devem ser levadas em consideração o horário e o local da festa.
Cotidiano na Moda - 04-02-25

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