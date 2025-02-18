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Cotidiano Na Moda

Alimentação, comportamento e celebridades: os detalhes de um desfile de moda em Nova Iorque

Os relatos são da comentarista Tati Arruda

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 17:32

Publicado em 

18 fev 2025 às 17:32
A comentarista Tati Arruda relata um pouco dos bastidores de um desfile de moda
A comentarista Tati Arruda relata um pouco dos bastidores de um desfile de moda Crédito: Montagem | Tati Arruda
Nesta edição de Cotidiano na Moda, a comentarista Tati Arruda continua falando das experiências que está vivendo por trás dos palcos dos desfiles da New York Fashion Week. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 18-02-25

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