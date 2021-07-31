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Corrida!

Corra 30 segundos e ande 30 para manter o fôlego, orienta corredor sobre estratégia em morro

Luciane Ventura conversa com Amilcar Junior

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 12:23

Publicado em 

31 jul 2021 às 12:23
Amilcar Junior, ultramaratonista e corredor de trilhas e morros
Amilcar Junior, ultramaratonista e corredor de trilhas e morros Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversa com Amilcar Junior, ultramaratonista e corredor de trilhas e morros, que se recupera de uma torção no tornozelo e está há quase 90 dias sem treinar. Ele ensina como ter paciência para se recuperar e dá dicas de segurança para quem faz "trail". Para aqueles que querem se aventurar na corrida de morro, Amilcar indica uma orientação preciosa: corra 30 segundos e ande 30 para não perder o fôlego na subida. Ouça:
Correr Malhar Superar - 31/07/2021

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