Corra 30 segundos e ande 30 para manter o fôlego, orienta corredor sobre estratégia em morro

Nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversa com Amilcar Junior, ultramaratonista e corredor de trilhas e morros, que se recupera de uma torção no tornozelo e está há quase 90 dias sem treinar. Ele ensina como ter paciência para se recuperar e dá dicas de segurança para quem faz "trail". Para aqueles que querem se aventurar na corrida de morro, Amilcar indica uma orientação preciosa: corra 30 segundos e ande 30 para não perder o fôlego na subida. Ouça:
Correr Malhar Superar - 31/07/2021