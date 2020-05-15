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CONVERSA DE BOLSO

Oferta de ações: mesmo na crise, empresas fazem ofertas públicas

Ouça as dicas de Fernando Galdi

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 11:23

Publicado em 

15 mai 2020 às 11:23
Diante do cenário de disseminação do coronavírus e seus impactos na economia global, a expectativa do mercado era de algumas empresas que estão com operações de ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) decidissem adiar a listagem. Entretanto, esse cenário já começa a mudar. É sobre esse assunto que o comentarista Fernando Galdi trata nesta edição do Conversa de Bolso. Um exemplo trazido por Galdi foi que, nesta semana, a rede de estacionamentos Estapar, na América Latina, fechou uma captação de R$ 345,3 milhões em uma oferta pública inicial de ações. Acompanhe, na explicação de Galdi, os detalhes desse momento da economia. Confira!
PODCAST CONVERSA DE BOLSO - 15-05-20

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