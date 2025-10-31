O uso do cheque está caindo em desuso? Entenda o fenômeno!

Nesta semana foi destaque a informação que o Bradesco avisou aos clientes pessoas físicas e MEIs (Microempreendedor Individual) que vai deixar de oferecer emissão de cheques a partir de dezembro deste ano. O banco seguirá oferecendo o produto a empresas. No mercado brasileiro, o uso desse meio de pagamento caiu 96% desde 1995. Em notificação enviada a clientes, Bradesco recomenda que utilizem outros meios de pagamentos. "Por comodidade", diz o segundo maior banco privado do país, as pessoas podem utilizar o Pix, instrumento criado em 2020 que permite transações em tempo real e sem interrupção por horário ou dia. Reportagem de "UOL" traz ainda que, segundo o Bradesco, "a iniciativa acompanha a mudança de comportamento dos clientes, que têm optado por soluções digitais como Pix, transferências e pagamentos eletrônicos". Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!