É realidade: Pix já "viaja" com o brasileiro para o exterior!

O Pix é parte do nosso dia a dia dos desde 2020 e já está disponível para os brasileiros em vários países. Embora ainda não exista um Pix internacional oficial, empresas brasileiras de tecnologia financeira — as fintechs — estão abrindo caminho para que brasileiros possam pagar com Pix fora do país. A operação acontece por meio de intermediárias de câmbio e pagamentos internacionais (eFX). Quando um brasileiro realiza um Pix em reais para uma dessas empresas, ela converte o valor e repassa ao estabelecimento no exterior. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!