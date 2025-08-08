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Conversa de Bolso

É realidade: Pix já "viaja" com o brasileiro para o exterior!

Ouça as orientações do comentarista Felipe Storch

Publicado em 08 de Agosto de 2025 às 11:37

Publicado em 

08 ago 2025 às 11:37
Pix, pagamento, transferência
Pix, pagamento, transferência Crédito: Shutterstock
O Pix é parte do nosso dia a dia dos desde 2020 e já está disponível para os brasileiros em vários países. Embora ainda não exista um Pix internacional oficial, empresas brasileiras de tecnologia financeira — as fintechs — estão abrindo caminho para que brasileiros possam pagar com Pix fora do país. A operação acontece por meio de intermediárias de câmbio e pagamentos internacionais (eFX). Quando um brasileiro realiza um Pix em reais para uma dessas empresas, ela converte o valor e repassa ao estabelecimento no exterior. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - CONVERSA DE BOLSO - 7.42s - 08-08-25

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