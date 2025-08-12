Tosse seca e persistente? Médico explica quando é motivo para preocupação!

Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi explica quando tosse seca e persistente deve ser motivo de preocupação! Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 12-08-25
Publicado em 12 de Agosto de 2025 às 17:33
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