De quanta água você realmente precisa? Água com gás faz mal? Médico esclarece dúvidas!

Aproximando-se do verão, a ordem é se hidratar! Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi esclarece os mitos e verdades sobre o consumo de água. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 09-12-25
Publicado em 09 de Dezembro de 2025 às 17:22
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