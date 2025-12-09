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Consultório CBN

De quanta água você realmente precisa? Água com gás faz mal? Médico esclarece dúvidas!

Acompanhe o comentário do médico Henrique Bonaldi

Publicado em 09 de Dezembro de 2025 às 17:22

Publicado em 

09 dez 2025 às 17:22
Onda de calor e hidratação
Onda de calor e hidratação Crédito: Pixabay
Aproximando-se do verão, a ordem é se hidratar! Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi esclarece os mitos e verdades sobre o consumo de água. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 09-12-25

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