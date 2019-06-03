Conheça os benefícios do leite para a sua saúde

No último sábado, dia 1º de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Leite. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/ONU) para estimular o consumo de lácteos, devido aos nutrientes essenciais ao organismo encontrados nesse alimento. Nesta edição do Consultório CBN, o comentarista Michel Assbu aponta os benefícios do leite para a nossa saúde. A literatura médica aponta, por exemplo, que o leite é um alimento completo: composto por nutrientes essenciais ao organismo, com alta concentração de vitaminas em relação ao seu teor calórico. Confira!