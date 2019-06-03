Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CONSULTÓRIO CBN

Conheça os benefícios do leite para a sua saúde

A substância é uma das proteínas de mais alto valor, como explica o comentarista Michel Assbu

Publicado em 03 de Junho de 2019 às 12:05

Publicado em 

03 jun 2019 às 12:05
No último sábado, dia 1º de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Leite. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/ONU) para estimular o consumo de lácteos, devido aos nutrientes essenciais ao organismo encontrados nesse alimento. Nesta edição do Consultório CBN, o comentarista Michel Assbu aponta os benefícios do leite para a nossa saúde. A literatura médica aponta, por exemplo, que o leite é um alimento completo: composto por nutrientes essenciais ao organismo, com alta concentração de vitaminas em relação ao seu teor calórico. Confira!
 
Consultório CBN - Michel Assbú - 03-06-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Obstáculos ao comércio' e 'incerteza': as reações à ameça de novo tarifaço de Trump contra o Brasil
Imagem de destaque
Canetas emagrecedoras: veja como recuperar a massa muscular perdida
Condomínios Minha Casa Minha Vida
Minha Casa, Minha Vida foi responsável por quase metade das vendas de imóveis no 1º trimestre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados