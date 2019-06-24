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Com o inverno, saiba como melhorar a imunidade e evitar doenças

Ouça as dicas do comentarista Michel Assbu

Publicado em 24 de Junho de 2019 às 12:11

Publicado em 

24 jun 2019 às 12:11
Como enfrentar o inverno com saúde e manter a imunidade em dia? Já que a estação mais fria do ano chegou, nesta edição do Consultório CBN o comentarista Michel Assbu traz dicas fundamentais para quem deseja, claro, manter a saúde nessa época do ano mais suscetível ao aparecimento de doenças como gripes, resfriados e inflamações na garganta. Manter a hidratação do organismo e evitar ficar muito tempo em ambientes com pouca ventilação são algumas das dicas. Confira!
 
Consultório CBN - Michel Assbú - 24-06-19

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