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Anatomia do corpo humano: conheça o funcionamento do fígado

As explicações são do comentarista Henrique Bonaldi

Publicado em 08 de Março de 2022 às 17:57

Publicado em 

08 mar 2022 às 17:57
Corpo humano: fígado
Corpo humano: fígado Crédito: Pixabay
Nesta edição do Consultório CBN, Henrique Bonaldi continua a trazer detalhes do funcionamento da anatomia do corpo humano. Desta vez, o destaque é o fígado. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 08-03-22.mp3

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