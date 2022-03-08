Anatomia do corpo humano: conheça o funcionamento do fígado

Nesta edição do Consultório CBN, Henrique Bonaldi continua a trazer detalhes do funcionamento da anatomia do corpo humano. Desta vez, o destaque é o fígado. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 08-03-22.mp3
Publicado em 08 de Março de 2022 às 17:57
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