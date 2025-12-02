Álcool e fígado: Quais os cuidados que você precisa ter para evitar doenças?

Nesta edição do Consultório CBN, o médico Henrique Bonaldi, fala sobre o fígado e os cuidados essenciais, especialmente em relação ao consumo de bebida alcoólica e a prevenção de doenças. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 02-12-25
Publicado em 02 de Dezembro de 2025 às 17:15
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