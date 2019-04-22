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É tontura ou vertigem? Saiba como diferenciar e se prevenir

Ouça as orientações do comentarista Michel Assbu

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 11:58

Publicado em 

22 abr 2019 às 11:58
Quem nunca sentiu que tudo ao redor estava girando? É tontura ou vertigem? A origem e as características dessas ocorrências são permeadas por muitos mitos e equívocos. Por isso, a Academia Brasileira de Neurologia e a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial estão promovendo a Semana da Tontura com o objetivo de alertar os pacientes sobre esse problema recorrente entre os brasileiros. Para esclarecer a diferença entre tontura e vertigem, conversamos com nosso comentarista Michel Assbu, que também fala sobre sintomas, tratamento e esclarece alguns mitos.
 
 
Consultório CBN - Michel Assbú - 22-04-19

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