É tontura ou vertigem? Saiba como diferenciar e se prevenir

Quem nunca sentiu que tudo ao redor estava girando? É tontura ou vertigem? A origem e as características dessas ocorrências são permeadas por muitos mitos e equívocos. Por isso, a Academia Brasileira de Neurologia e a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial estão promovendo a Semana da Tontura com o objetivo de alertar os pacientes sobre esse problema recorrente entre os brasileiros. Para esclarecer a diferença entre tontura e vertigem, conversamos com nosso comentarista Michel Assbu, que também fala sobre sintomas, tratamento e esclarece alguns mitos.