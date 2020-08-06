Das ruas aos teatros: uma viagem pelos espaços culturais de Vitória

Nesta edição do Coisas do ES, o comentarista Fernando Achiamé faz uma viagem cultural pelos quase 470 anos de história de Vitória. O comentarista relembra os espaços que foram centro de efervescência da cultura na Capital, desde a época Colonial, depois Império e início da República - com destaque para as ruas, que recebiam as procissões, e os largos em frente às igrejas, onde aconteciam apresentações teatrais de autos religiosos - até a história mais recente, com manifestações culturais nos coretos de praças como a Costa Pereira e João Clímaco, no Parque Moscoso, e o advento dos teatros, como o Carlos Gomes - concluído em 1927, o Glória - construído em 1932, e mais recente, o Centro Cultural Carmélia Maria de Souza - inaugurado em 1986. Confira a conversa!