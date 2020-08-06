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COISAS DO ES

Das ruas aos teatros: uma viagem pelos espaços culturais de Vitória

Ouça a participação de Fernando Achiamé

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 10:40

Publicado em 

06 ago 2020 às 10:40
Nesta edição do Coisas do ES, o comentarista Fernando Achiamé faz uma viagem cultural pelos quase 470 anos de história de Vitória. O comentarista relembra os espaços que foram centro de efervescência da cultura na Capital, desde a época Colonial, depois Império e início da República - com destaque para as ruas, que recebiam as procissões, e os largos em frente às igrejas, onde aconteciam apresentações teatrais de autos religiosos - até a história mais recente, com manifestações culturais nos coretos de praças como a Costa Pereira e João Clímaco, no Parque Moscoso, e o advento dos teatros, como o Carlos Gomes - concluído em 1927, o Glória - construído em 1932, e mais recente, o Centro Cultural Carmélia Maria de Souza - inaugurado em 1986. Confira a conversa!
Coisas do ES - 06-08-20

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