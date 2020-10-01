Da Escola de Aprendizes Artífices ao Ifes: 111 anos de história

Nesta edição do quadro Coisas do ES, Fernando Achiamé destaca a educação capixaba por meio da história do campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), de Vitória, localizado em Jucutuquara. O comentarista recorda que o Ifes comemora o aniversário de fundação todo mês de setembro e que, neste ano de 2020, acaba de completar 111 anos de uma existência "muito produtiva para a formação educacional da juventude capixaba", explica. Você foi aluno do Ifes ou conhece alguém que tenha sido ou ainda é? Essa é a oportunidade para compartilhar essas histórias.
Achiamé aponta, por exemplo, que desde a criação da Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo, em 1909, até a transformação em Instituto Federal do Espírito Santo, a instituição é referência em educação na sociedade capixaba. "Quantas pessoas foram bem encaminhadas na vida profissional depois de passarem pelos bancos escolares da antiga Escola Técnica. São diversas as fases na vida da tradicional escola, cuja sede está instalada desde 1942 à Avenida Vitória, Jucutuquara", recorda. Confira!
Coisas do ES - 01-10-20