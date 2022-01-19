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Clube Pet CBN

'Que bicho é esse?': saiba como tratar berne, bicheira ou miíase no pet

As explicações são da comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 17:43

Publicado em 

19 jan 2022 às 17:43
Pet, cachorro
Pet, cachorro Crédito: Pixabay
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi alerta que com a chegada do verão e das altas temperaturas, associadas a períodos de chuva e umidade excessiva, a presença das moscas pode se tornar um problema que requer atenção para os animais que vivem em quintais e áreas rurais. O motivo? "É o momento certo para que as miíases se desenvolvam e causem muitos problemas para os cães e qualquer outro animal de sangue quente. Miíase é uma parasitose causada por larvas de moscas que envolve tanto o berne quanto a bicheira, mas que são bastante diferentes entre si", explica. Ouça a conversa completa!
Club Pet CBN - 19-01-22.mp3
Já o berne é causado por uma mosca chamada Dermatobia hominis que deposita seus ovos em outro inseto, preferencialmente sugador de sangue, e que ao pousar na pele dos animais de sangue quente, deixa ali um ovo para cada orifício. A larva se desenvolve por um período de 30 a 45 dias e as lesões se assemelham a um furúnculo, inchadas, inflamadas e com um pequeno orifício por onde a larva respira. Na maioria das vezes é possível remover os bernes de forma mecânica e usar spray prata repelente de moscas no animal.
bicheira, por sua vez, é causada pela mosca Cochliomyia hominovorax que é atraída pelos animais de sangue quente e procura especialmente por mucosas, feridas abertas, secreções como pus ou sangue e fezes amolecidas que estejam presas no corpo do animal ou até mesmo no quintal. No local ela deposita um média de 200 larvas que se desenvolvem todas no mesmo local e cujo ciclo pode durar de quatro a oito dias. Durante o ciclo de desenvolvimento as larvas literalmente comem o animal vivo o que provoca extremo desconforto, dor e sofrimento. 

Medidas de prevenção

  • Dar atenção especial aos animais idosos que costumam dormir muito e não percebem a aproximação das moscas
  • Observar e tratar sinais de otite com secreção purulenta, secreção ocular, feridas abertas com sangue e pus bem como limpar sinais de secreções de cio e pós-parto, fezes amolecidas
  • Manter quintal limpo e seco, recolhendo fezes diariamente
  • Deixar o lixo em local protegido/afastado
  • Usar produtos que atuem como repelentes como spray de neem.

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