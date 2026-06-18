Nem a morte tem sido capaz de interromper a violência contra as mulheres

O ambiente digital ampliou essa realidade. O ódio deixou de ser isolado para se tornar organizado, compartilhado e multiplicado em velocidade inédita. Em diversos espaços da internet, a hostilidade contra mulheres virou conteúdo, audiência e até fonte de lucro.





O resultado é devastador. O que nasce nas telas não permanece restrito a elas. Esse discurso influencia comportamentos, reforça preconceitos e fortalece uma cultura que naturaliza a violência de gênero.





O caso de Maria Eduarda revela exatamente isso. Os ataques dirigidos à sua memória não surgiram do nada. Eles fazem parte de uma engrenagem social que diariamente ensina que mulheres podem ser julgadas, constrangidas e atacadas simplesmente por existirem.





Quando uma sociedade perde a capacidade de respeitar uma mulher até mesmo depois de sua morte, estamos diante de algo muito mais profundo do que a intolerância. Estamos diante da normalização da misoginia.





Como deputada federal, tenho dedicado minha atuação à defesa incondicional das mulheres e ao enfrentamento de todas as formas de violência que insistem em limitar suas vidas, seus sonhos e sua liberdade. Essa luta inclui o ambiente digital, onde milhares de brasileiras são vítimas de perseguição, humilhação, ameaças e campanhas de ódio que causam danos reais às suas vidas.





Não podemos aceitar que a internet seja tratada como uma terra sem lei ou como um espaço onde direitos fundamentais deixam de existir.





Nenhuma plataforma está acima da legislação brasileira. Nenhum algoritmo pode servir de justificativa para a disseminação de conteúdos que promovam violência, discriminação e ataques sistemáticos contra mulheres.