Nada de chocolates: os cuidados com os pets durante a Páscoa

Com a aproximação da data de Páscoa, nesta edição de Clube Pet CBN a comentarista Tatiana Sacchi traz dicas e orientações com relação ao convívio com os pets nessa época do ano. Entre as dicas, ela destaca: não dê chocolate aos pets! Vamos as orientações:

1 – Animal não é brinquedo! Seja por impulso, seja pela vontade de presentear com algo diferente ou até por insistência da criança, muitas pessoas decidem presentear as crianças com coelhos no período de Páscoa. Mas como eu gosto sempre de dizer, tanto o planejamento financeiro, quanto de tempo para ter um pet bem como a necessidade de todos os membros da família estarem de acordo com presença do animal na casa, são fatores importantes para que todos, inclusive o animal, fiquem felizes e satisfeitos com presença dele. Caso contrário pode haver frustração por parte das pessoas, cuidados insuficientes para o animal ou até mesmo abandono. Então, é muito importante que esses tópicos sejam levados em consideração!