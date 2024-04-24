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Erros dos tutores: os perigos da automedicação para cães e gatos

A comentarista Tatiana Sachi é quem dá as dicas!

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 18:27

Publicado em 

24 abr 2024 às 18:27
O assunto é a saúde ocular dos pets
Pets Crédito: Pexels
Nesta edição do Clube Pet CBN, a comentarista Tati Saachi continua a trazer dicas e orientações sobre os principais erros cometidos pelos tutores na criação, no dia a dia, dos pets. Entre elas está a de medicar os animais por conta própria. "Talvez uma das maiores preocupações do veterinário, pois muitos medicamentos podem inclusive causar sérios danos à saúde ou levar o animal à morte. As intoxicações são muito frequentes em animais. Nunca medique seu animal sem orientação veterinária. Os maiores vilões para o animal são os antiinflamatórios e antiparasitários e o maior vilão para o animal e todos os seres vivos é o uso indiscriminado de antibióticos", explica. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 24-04-24

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