Erros dos tutores: os perigos da automedicação para cães e gatos

Nesta edição do Clube Pet CBN, a comentarista Tati Saachi continua a trazer dicas e orientações sobre os principais erros cometidos pelos tutores na criação, no dia a dia, dos pets. Entre elas está a de medicar os animais por conta própria. "Talvez uma das maiores preocupações do veterinário, pois muitos medicamentos podem inclusive causar sérios danos à saúde ou levar o animal à morte. As intoxicações são muito frequentes em animais. Nunca medique seu animal sem orientação veterinária. Os maiores vilões para o animal são os antiinflamatórios e antiparasitários e o maior vilão para o animal e todos os seres vivos é o uso indiscriminado de antibióticos", explica. Ouça a conversa completa!