Você é workaholic? Entenda o que é a compulsão pelo trabalho

Você sente que é viciado em trabalhar? Não consegue se desconectar das obrigações? Acha que deve priorizar suas tarefas acima da vida pessoal, mesmo quando está exausto? Essas são algumas características de um comportamento que define o vicio com o trabalho. Chamados de "workaholics", esses profissionais já foram vistos como pessoas extremamente dedicadas. Hoje, com novas gerações no mercado de trabalho, o excesso de trabalho não significa, necessariamente, algo bom. Nesta edição de "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa fala como o excesso de trabalho pode prejudicar a produtividade e destaca a importância de retomar o propósito de vida. Ouça a conversa completa!