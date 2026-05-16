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Ficção e realidade: as lições do filme "O Diabo Veste Prada 2" para o mercado de trabalho

Quase 20 anos depois do primeiro filme, “O Diabo Veste Prada” volta a provocar reflexões sobre liderança, pressão, disponibilidade excessiva e as transformações do mercado de trabalho na era digital

Publicado em 16 de Maio de 2026 às 12:19

Juliana Ribeiro Ferreira

Juliana Ribeiro Ferreira

Publicado em 

16 mai 2026 às 12:19
Emprego, mercado de trabalho
Emprego, mercado de trabalho Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa analisa as lições que o filme "O Diabo Veste Prada 2" traz para o mercado de trabalho na atualidade. Estar disponível a qualquer hora do dia. Buscar cafés, carregar casacos, resolver problemas pessoais da chefe. Em 2006, tudo isso apareceu nas telas no primeiro filme, que retrata os bastidores de uma revista de moda nos Estados Unidos. No filme atual, Miranda Priestly (Meryl Streep) retorna enfrentando o declínio das revistas tradicionais e a ascensão de influenciadores digitais. E, agora? Anos depois do primeiro filme, como está o universo do mercado de trabalho? Ouça a conversa completa!
CBN Vida Profissional - 16-05-26

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