Ficção e realidade: as lições do filme "O Diabo Veste Prada 2" para o mercado de trabalho

Nesta edição do "CBN Vida Profissional", a comentarista Andréa Salsa analisa as lições que o filme "O Diabo Veste Prada 2" traz para o mercado de trabalho na atualidade. Estar disponível a qualquer hora do dia. Buscar cafés, carregar casacos, resolver problemas pessoais da chefe. Em 2006, tudo isso apareceu nas telas no primeiro filme, que retrata os bastidores de uma revista de moda nos Estados Unidos. No filme atual, Miranda Priestly (Meryl Streep) retorna enfrentando o declínio das revistas tradicionais e a ascensão de influenciadores digitais. E, agora? Anos depois do primeiro filme, como está o universo do mercado de trabalho? Ouça a conversa completa!