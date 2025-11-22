Como funciona a recolocação profissional no mercado de trabalho?

Por muito tempo, o caminho mais comum para conseguir um emprego era imprimir o currículo, bater de porta em porta e entregar nas empresas onde se gostaria de trabalhar. Muita gente das gerações mais experientes — Boomers e Geração X — ainda se sente confortável com esse método. Ele transmitia proximidade e iniciativa. Mas hoje ele pode ser pouco eficaz, principalmente porque a maioria das empresas digitalizou os processos seletivos. Presença digital virou requisito. Hoje a recolocação acontece quase toda no ambiente digital. A comentarista Andrea Salsa destaca que a contratação está acontecendo dentro das próprias redes, ou seja, recrutadores buscam profissionais antes mesmo de abrirem vagas. Ouça detalhes!