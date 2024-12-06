Manchas de vinho e caneta: aprenda a limpar o sofá de casa!

Aprenda a tirar manchas de vinho Crédito: Shutterstock

Nesta edição de "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael continua dando dicas para quem deseja remover manchas do sofá. Limpezas semanais e uma manutenção anual podem garantir uma limpeza efetiva de manchas de vinho e canetinha. Ouça a conversa completa!

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### Limpeza Semanal

1. *Aspirar o Sofá*:

- Use um aspirador com bico adequado para estofados.

- Aspirar todas as superfícies, incluindo os cantos e fendas, para remover poeira, migalhas e pelos de animais.

- Se possível, remova as almofadas e aspire também as partes de baixo.

2. *Limpeza com Pano Úmido*:

- Utilize um pano limpo e ligeiramente umedecido com água para limpar as superfícies do sofá.

- Passe o pano em movimentos circulares, evitando encharcar o tecido.

### Manutenção Anual

1. *Contratação de Empresa Especializada*:

- Pesquise e escolha uma empresa de limpeza profissional com boas referências.

- Marque uma data para a limpeza profunda do sofá, que pode incluir lavagem a vapor ou métodos de limpeza específicos para o tipo de tecido.

### Remoção de Manchas

1. *Identificação do Tipo de Mancha*:

- Para manchas de alimentos, bebidas ou gordura, use produtos de limpeza adequados.

- Para manchas de tinta ou caneta, pode ser necessário um removedor específico.

2. *Receita para Limpeza de Manchas*:

- Misture uma parte de detergente neutro com duas partes de água morna.

- Aplique a solução com um pano limpo, esfregando suavemente sobre a mancha.

- Enxágue com outro pano umedecido apenas com água para remover o detergente.

- Seque com um pano seco.

### Neutralização de Odores

1. *Receita para Neutralizar Odores de Suor*:

- Misture partes iguais de água e vinagre em um borrifador.

- Borrife a mistura levemente sobre o sofá (evite encharcar).

- Deixe secar ao ar. O vinagre ajudará a neutralizar os odores.

### Remoção de Pelos de Animais

1. *Uso de Luvas de Borracha*:

- Coloque uma luva de borracha e passe a mão sobre o sofá. A eletricidade estática ajudará a atrair os pelos.

2. *Fita Adesiva*:

- Use fita adesiva, enrolando-a em sua mão com o lado adesivo para fora, e passe sobre as áreas afetadas.

3. *Escova de Cerdas*:

- Uma escova de cerdas macias pode ajudar a soltar os pelos do tecido, facilitando a limpeza.

### Dicas Finais

- Sempre teste qualquer produto de limpeza em uma área pequena e discreta do sofá antes de aplicá-lo em uma mancha visível.

- Mantenha o sofá protegido do sol direto, o que pode desbotar os tecidos e desgastá-los.

- Considere o uso de capas laváveis para facilitar a manutenção.