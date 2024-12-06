Manchas de vinho e caneta: aprenda a limpar o sofá de casa!

Nesta edição de "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael continua dando dicas para quem deseja remover manchas do sofá. Limpezas semanais e uma manutenção anual podem garantir uma limpeza efetiva de manchas de vinho e canetinha. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN na Sua Casa - 06-12-24.mp3
### Limpeza Semanal
1. *Aspirar o Sofá*:
- Use um aspirador com bico adequado para estofados.
- Aspirar todas as superfícies, incluindo os cantos e fendas, para remover poeira, migalhas e pelos de animais.
- Se possível, remova as almofadas e aspire também as partes de baixo.
2. *Limpeza com Pano Úmido*:
- Utilize um pano limpo e ligeiramente umedecido com água para limpar as superfícies do sofá.
- Passe o pano em movimentos circulares, evitando encharcar o tecido.
### Manutenção Anual
1. *Contratação de Empresa Especializada*:
- Pesquise e escolha uma empresa de limpeza profissional com boas referências.
- Marque uma data para a limpeza profunda do sofá, que pode incluir lavagem a vapor ou métodos de limpeza específicos para o tipo de tecido.
### Remoção de Manchas
1. *Identificação do Tipo de Mancha*:
- Para manchas de alimentos, bebidas ou gordura, use produtos de limpeza adequados.
- Para manchas de tinta ou caneta, pode ser necessário um removedor específico.
2. *Receita para Limpeza de Manchas*:
- Misture uma parte de detergente neutro com duas partes de água morna.
- Aplique a solução com um pano limpo, esfregando suavemente sobre a mancha.
- Enxágue com outro pano umedecido apenas com água para remover o detergente.
- Seque com um pano seco.
### Neutralização de Odores
1. *Receita para Neutralizar Odores de Suor*:
- Misture partes iguais de água e vinagre em um borrifador.
- Borrife a mistura levemente sobre o sofá (evite encharcar).
- Deixe secar ao ar. O vinagre ajudará a neutralizar os odores.
### Remoção de Pelos de Animais
1. *Uso de Luvas de Borracha*:
- Coloque uma luva de borracha e passe a mão sobre o sofá. A eletricidade estática ajudará a atrair os pelos.
2. *Fita Adesiva*:
- Use fita adesiva, enrolando-a em sua mão com o lado adesivo para fora, e passe sobre as áreas afetadas.
3. *Escova de Cerdas*:
- Uma escova de cerdas macias pode ajudar a soltar os pelos do tecido, facilitando a limpeza.
### Dicas Finais
- Sempre teste qualquer produto de limpeza em uma área pequena e discreta do sofá antes de aplicá-lo em uma mancha visível.
- Mantenha o sofá protegido do sol direto, o que pode desbotar os tecidos e desgastá-los.
- Considere o uso de capas laváveis para facilitar a manutenção.
Com estas etapas, você pode garantir que seu sofá permaneça limpo, fresco e em boas condições durante todo o ano