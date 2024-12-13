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CBN na sua Casa

Lucy explica: o que é alvejante e como usar o produto?

Ouça as dicas da nossa comentarista

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 12:13

Publicado em 

13 dez 2024 às 12:13
Alvejante
Alvejante Crédito: Freepik
De forma geral, no senso comum, os alvejantes aparecem como "detergentes mais agressivos". Em uma simples pesquisa na Internet, se tem a definição de: "alvejantes são reconhecidos pelo seu poder de tirar manchas e higienizar objetos, roupas e ambientes, e também por deixar os tecidos brancos. A própria palavra alvejar significa branquear". Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael fala sobre o assunto. Afinal, o que é e como agem os alvejantes? Ouça a conversa completa!
CBN - CBN na Sua Casa -13-12-24.mp3

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