Lucy explica: o que é alvejante e como usar o produto?

De forma geral, no senso comum, os alvejantes aparecem como "detergentes mais agressivos". Em uma simples pesquisa na Internet, se tem a definição de: "alvejantes são reconhecidos pelo seu poder de tirar manchas e higienizar objetos, roupas e ambientes, e também por deixar os tecidos brancos. A própria palavra alvejar significa branquear". Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael fala sobre o assunto. Afinal, o que é e como agem os alvejantes? Ouça a conversa completa!
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