Já ouviu falar em robô aspirador autolimpante? Conheça as opções no mercado!

Lucy Mizael, comentarista de tarefas domésticas e organização Crédito: Acervo pessoal

Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael segue nas explicações sobre os robôs aspirador. Dessa vez, o destaque são o robô aspirador autolimpante.

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ASPIRADORES COM ESTAÇÃO AUTO LIMPANTE

- [x] Possui base carregadora

- [x] Possui recipiente para sujeira/pó

- [x] Possui tanque água limpa e água suja

- [x] Diferencial ele se limpa não precisamos ficar limpando

- [x] Ele lava os esfregões

- Opção 1: Robô Roomba Combo J7+, 2 em 1, Aspira e Passa Pano da iRobot

R$ 6199,00

Limpeza Personalizada

O iRobot OS permite que você defina preferências de limpeza específicas por cômodo, como escolher a quantidade de líquido que o esfregão deve usar ou dizer para fazer passagens de limpeza extras em áreas de tráfego intenso.

Tecnologia Dirt Detect™

Sensor acústico que concentra a limpeza onde há mais sujeira, como as áreas de tráfego intenso da sua casa.

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- Opção 2: Robô Aspirador de Pó WAP ROBOT W4000 - Estação Autolimpante, Mapeamento LDS 360°, Passa Pano com MOP Giratório

R$ 2495,00

Base carregadora autolimpante

Com a base carregadora autolimpante, o ROBOT W4000 retorna sozinho para carregar e esvazia automaticamente o recipiente de sujeira, que só precisa de manutenção apenas a cada 60 dias, aproximadamente.

O tanque de água inteligente mantém a umidade controlada, evitando encharcamento do chão e deixando tudo no nível certo.

bateria de longa duração oferece até 2 horas* de autonomia, sem preocupações com a recarga. Com 270ml para água e 150ml para sujeira, o combo é ideal para uma higienização eficiente e prática.

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- Opção 3 Xiaomi vacuum aspirador x20+ cor branco Com Estação Base Inteligente

R$ 3870,00

Tanque água limpa e suja

Bandeja removível

Mapeamento

Sucção potente 6000 Pa

Suga pelo pet

Esfregação rotativa