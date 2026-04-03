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CBN Na Sua Casa

Como higienizar e conservar travesseiros corretamente

Ouça as dicas com a nossa comentarista Lucy Mizael

Publicado em 03 de Abril de 2026 às 12:55

Juliana Ribeiro Ferreira

Juliana Ribeiro Ferreira

Publicado em 

03 abr 2026 às 12:55
Travesseiros
Como saber a hora de trocar o travesseiro? Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Na Sua Casa", a comentarista Lucy Mizael traz novas explicações sobre como garantir a qualidade e vida útil dos travesseiros. Ela responde às dúvidas dos ouvintes; ouça!
CBN - CBN na Sua Casa - 03-04-26.mp3

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