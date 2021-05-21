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CBN na sua Casa

Como deixar o pano de prato branquinho?

A nossa comentarista Lucy Mizael responde!

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 12:05

Publicado em 

21 mai 2021 às 12:05
Pano de prato
Pano de prato Crédito: Pixabay
No dia a dia da cozinha, manter os panos de prato branquinhos não é tarefa fácil. O seu uso constante pode acabar deixando manchas e, muitas vezes, com aquela aparência de sujo e encardido. Pensando nisso, nesta edição do "CBN Na Sua Casa", Lucy Mizael traz dicas de como mantê-lo limpo e branquinho! "Se está com manchas, tem que fazer a pré-lavagem para a remoção. Se não está com mancha, mas encardido, você pode fazer 'molhos'. 'Molhos' com bicarbonato, com alvejante sem cloro e misturando sempre com água quente. Pra você mantê-los branquinho, você remove a mancha, coloca na máquina pra lavar com as 'misturinhas' e 'molhos', que vamos explicar". Confira as orientações completas!
CBN na sua Casa - 21-05-21.mp3

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