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CBN Meio Ambiente

Entendendo a poluição: efeitos e consequências da sonora e visual!

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 11 de Junho de 2025 às 10:18

Publicado em 

11 jun 2025 às 10:18
Fiações expostas em postes, árvores ou soltas pelas ruas e calçadas podem trazer perigo para quem circula pela cidade.
Além da poluição visual, os fios largados surgem como ameaça Crédito: Vitor Jubini
Seguindo da série sobre os tipos de poluição que atingem as cidades, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre a poluição sonora e visual! A poluição sonora, comum em áreas urbanas, causa estresse, distúrbios do sono e problemas auditivos. Já a visual, gerada por excesso de publicidade, lixo e desorganização urbana, compromete o bem-estar. No Brasil, a fiscalização é municipal e deficiente. No Espírito Santo, cidades turísticas enfrentam desafios com festas, bares e paisagens degradadas visualmente. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade -11-06-25.mp3

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