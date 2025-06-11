Entendendo a poluição: efeitos e consequências da sonora e visual!

Seguindo da série sobre os tipos de poluição que atingem as cidades, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre a poluição sonora e visual! A poluição sonora, comum em áreas urbanas, causa estresse, distúrbios do sono e problemas auditivos. Já a visual, gerada por excesso de publicidade, lixo e desorganização urbana, compromete o bem-estar. No Brasil, a fiscalização é municipal e deficiente. No Espírito Santo, cidades turísticas enfrentam desafios com festas, bares e paisagens degradadas visualmente. Ouça a conversa completa!