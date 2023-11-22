Entenda o impacto do plástico no meio ambiente

Os números impressionam. Ao menos 14 milhões de toneladas de plástico chegam ao oceano todos os anos, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) sendo ingerido por animais, entrando na cadeia alimentar e danificando ecossistemas marinhos. E como deter essa "maré" de plástico? Como deve ser feito o seu descarte correto? Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo.