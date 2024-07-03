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Dia Sem Sacos Plásticos: entenda como o material impacta o meio ambiente

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 10:49

Publicado em 

03 jul 2024 às 10:49
O assunto é a sacola plástica
O assunto é a sacola plástica Crédito: Pexels
Nesta data de 3 de julho é recordado o Dia Internacional Sem Sacos de Plástico. A data visa alertar os problemas ambientais que o material causa, incluindo a poluição dos oceanos e a destruição de habitats. Reportagem da National Geographic aponta que, embora sua história remonte a cerca de um século, as sacolas plásticas são onipresentes em todo o mundo, desde as profundezas do oceano até o cume do Monte Everest. A história da sacola plástica remonta ao século 20. Seu primeiro rastro vem de 1933, quando o polietileno foi criado acidentalmente em uma fábrica de produtos químicos em Northwich, na Inglaterra. "Essa foi a primeira síntese do material que era industrialmente prático e foi inicialmente usado secretamente pelos militares britânicos durante a Segunda Guerra Mundial", lembra um artigo no site do Pnuma. O que é o plástico, a origem, quando começou? Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 03-07-24.mp3

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