A hora da Amazônia: o que esperar da COP30?

Começou a COP30, a maior conferência do clima do planeta e, pela primeira vez, ela acontece no coração da Amazônia, em Belém do Pará. O mundo inteiro volta seus olhos para a floresta que simboliza a vida, a diversidade e o futuro. É sobre esse assunto que o comentarista Marco Bravo trata nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade". A conferência é dividida em dois grandes momentos. Na primeira semana, ocorre o segmento político, com presença de chefes de Estado, ministros, líderes internacionais e representantes da ONU.