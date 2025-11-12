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CBN Meio Ambiente

A hora da Amazônia: o que esperar da COP30?

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 12 de Novembro de 2025 às 10:37

Marco Bravo

Marco Bravo

Publicado em 

12 nov 2025 às 10:37
Amazônia
Amazônia Crédito: Mario Oliveira/MTUR
Começou a COP30, a maior conferência do clima do planeta e, pela primeira vez, ela acontece no coração da Amazônia, em Belém do Pará. O mundo inteiro volta seus olhos para a floresta que simboliza a vida, a diversidade e o futuro. É sobre esse assunto que o comentarista Marco Bravo trata nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade". A conferência é dividida em dois grandes momentos. Na primeira semana, ocorre o segmento político, com presença de chefes de Estado, ministros, líderes internacionais e representantes da ONU.
É o período em que se definem as diretrizes e compromissos globais, como novas metas de descarbonização, mecanismos de compensação de carbono e acordos de cooperação financeira entre países. Já a segunda semana, chamada de fase técnica, reúne cientistas, jornalistas, universidades, startups, empresas e organizações da sociedade civil. É nessa etapa da qual participo que se transformam os discursos em planos concretos de ação climática, programas de restauração ecológica, projetos de energias renováveis e políticas de adaptação às mudanças do clima. Ouça a covnersa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade -12-11-25.mp3

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