Selic mantida em 15%: e como ficam os investimentos? Economista explica!

Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a notícia que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil decidiu na quarta-feira (10), por unanimidade, manter a taxa básica de juros da economia em 15% ao ano, pela quarta vez consecutiva. A taxa Selic permanece no maior nível dos últimos 20 anos e não há sinais do BC sobre quando terão início os cortes de juros. A taxa básica de juros da economia é o principal instrumento do BC para tentar conter as pressões inflacionárias, que tem efeitos, principalmente, sobre a população mais pobre. No comunicado, o comitê avalia que manter a Selic em 15% "por período bastante prolongado" é adequado para que a inflação se ajuste à meta. Isso porque, segundo o colegiado, o cenário segue marcado por "elevadas incertezas" que exigem "cautela" na condução da política monetária. Ouça a conversa completa!