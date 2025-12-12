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CBN Investimentos

Selic mantida em 15%: e como ficam os investimentos? Economista explica!

Acompanhe o comentário do economista José Márcio de Barros

Publicado em 12 de Dezembro de 2025 às 17:39

Publicado em 

12 dez 2025 às 17:39
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Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a notícia que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil decidiu na quarta-feira (10), por unanimidade, manter a taxa básica de juros da economia em 15% ao ano, pela quarta vez consecutiva. A taxa Selic permanece no maior nível dos últimos 20 anos e não há sinais do BC sobre quando terão início os cortes de juros. A taxa básica de juros da economia é o principal instrumento do BC para tentar conter as pressões inflacionárias, que tem efeitos, principalmente, sobre a população mais pobre. No comunicado, o comitê avalia que manter a Selic em 15% "por período bastante prolongado" é adequado para que a inflação se ajuste à meta. Isso porque, segundo o colegiado, o cenário segue marcado por "elevadas incertezas" que exigem "cautela" na condução da política monetária. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 12-12-25

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