Ibovespa é destaque: saiba quais foram os investimentos que mais renderam até o mês de novembro

Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque quais foram os investimentos que mais renderam e os que mais caíram no mês de novembro e no acumulado de 2025. O comentarista explica que a melhor aplicação, de janeiro até novembro, foi para os que optaram em investir na Bolsa de Valores. "O Ibovespa subiu 6,77% neste mês e acumula uma alta de de 31,93% - quase 32% neste ano de 2025. A Bolsa vem batendo recorde atrás de recorde", explica. Na manhã de sexta-feira (28) ela batia 159 mil pontos. Ouça a conversa completa!