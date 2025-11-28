Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Investimentos

Ibovespa é destaque: saiba quais foram os investimentos que mais renderam até o mês de novembro

Acompanhe a análise do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 28 de Novembro de 2025 às 17:28

Publicado em 

28 nov 2025 às 17:28
Mercado financeiro, investimentos, investidor, finanças, bolsa de valores
Mercado financeiro, investimentos, investidor, finanças, bolsa de valores Crédito: Shutterstock
Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque quais foram os investimentos que mais renderam e os que mais caíram no mês de novembro e no acumulado de 2025. O comentarista explica que a melhor aplicação, de janeiro até novembro, foi para os que optaram em investir na Bolsa de Valores. "O Ibovespa subiu 6,77% neste mês e acumula uma alta de de 31,93% - quase 32% neste ano de 2025. A Bolsa vem batendo recorde atrás de recorde", explica. Na manhã de sexta-feira (28) ela batia 159 mil pontos. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 28-11-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Carlo Ancelotti? Veja a carreira e os títulos do treinador da Seleção Brasileira
Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados