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IPCA: após deflação em agosto, preços voltam a subir

Acompanhe o comentário do economista  José Márcio de Barros

Publicado em 10 de Outubro de 2025 às 17:30

Publicado em 

10 out 2025 às 17:30
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A inflação que vinha, desde meados do ano passado, em um ritmo de queda bastante lento, parece, enfim, que começa a ceder novamente Crédito: Shutterstock
CBN Investimentos - 10-10-25
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, subiu 0,48% em setembro, segundo dados divulgados na quinta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este é o assunto em destaque nesta edição de CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros. "Após a deflação de 0,11% de agosto, a inflação oficial de setembro ficou em 0,48%, e ela foi a maior para o mês de setembro desde 2021 quando tinha subido 1,16%. Entretanto, o indicador veio abaixo do que o mercado esperava, que era uma inflação de 0,52%. A melhor notícia foi que a inflação dos alimentos que era o item que vinha preocupando o governo e o Copom caiu e vem caindo por quatro meses seguidos, portanto, desde junho. A queda no grupo de alimentos e bebidas foi de 0,26% ajudado em grande parte pelos subitens legumes e cereais", explica. Ouça a conversa completa!

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