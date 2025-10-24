Inflação desacelera em outubro e suas implicações na queda da Selic

Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a notícia que a prévia da inflação oficial de outubro ficou em 0,18%, pressionada principalmente pelo preço dos combustíveis. Já os preços dos alimentos caíram pelo quinto mês seguido e ajudaram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) a desacelerar em relação a setembro, quando marcou 0,48%. No acumulado de 12 meses, o IPCA-15 soma 4,94%, abaixo dos 5,32% observados nos 12 meses terminados em setembro. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As informações são da "Agência Brasil". Ouça a conversa completa!