'Inflação anual deve chegar a 10%, mas impacto sentido no bolso será maior'

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), inflação oficial do Brasil, teve alta de 0,87% em agosto. Essa é a maior variação para o mês desde o ano 2000. O dado foi pressionado, principalmente, pela alta de 8 dos 9 grupos de produtos e serviços. A inflação acumulada dos últimos 12 meses ficou em 9,68% - bem acima das metas estabelecidas. Na análise de José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos, a inflação de 2021 deve chegar aos 10%, mas o impacto sentido pelos brasileiros deverá ser ainda maior, já que os combustíveis tiveram alta superior a 30% e itens de alimentação acumularam um aumento de quase 17%. Ouça: