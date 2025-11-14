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Estrangeiros ampliam fatia na Bolsa; entenda o que acontece no mercado

Quem explica é o comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 14 de Novembro de 2025 às 17:59

Publicado em 

14 nov 2025 às 17:59
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Pixabay
O fluxo de capital estrangeiro que tem se deslocado para a bolsa brasileira fez com que a participação desse investidor atingisse 58,3% de todo valor de mercado das empresas listadas. A fatia supera a média histórica e é a maior em pelo menos 20 anos. Os dados refletem a entrada desse capital na B3, que no acumulado dos dez primeiros meses do ano está com saldo positivo de R$ 25,3 bilhões. Este é um dos temas em destaques nesta edição de CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 14-11-25

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