Estrangeiros ampliam fatia na Bolsa; entenda o que acontece no mercado

O fluxo de capital estrangeiro que tem se deslocado para a bolsa brasileira fez com que a participação desse investidor atingisse 58,3% de todo valor de mercado das empresas listadas. A fatia supera a média histórica e é a maior em pelo menos 20 anos. Os dados refletem a entrada desse capital na B3, que no acumulado dos dez primeiros meses do ano está com saldo positivo de R$ 25,3 bilhões. Este é um dos temas em destaques nesta edição de CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros. Ouça a conversa completa!