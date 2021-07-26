Venture builder: como funciona uma "fábrica de startups"

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet conversa com Sérgio Estevam, fundador e CEO da Growth Venture Builder. A empresa atua em inovação e novos negócios em grandes empresas, otimizamos os processos de vendas, marketing, tecnologia e serviços financeiros. O modelo "venture builder", na prática, é como uma “fábricas de startups”, compartilhando recursos, como infraestrutura, marketing, jurídico e contábil. A Growth é focada em empresas de grande parte e também em startups em processo de crescimento. Um dos cases de sucesso é a Feedback Hunter, primeira empresa capixaba a ser selecionada pelo um programa do Google. Ouça: