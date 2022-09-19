Torcedores não mudam de time, e as empresas querem esse engajamento

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet fala da relação de clientes, colaboradores e empresas. "O fundador da Wine, maior e-commerce de vinhos do Brasil, Rogério Salume, gosta de dizer que as empresas precisam transformar clientes e colaboradores em torcedores. Clientes mudam de fornecedor, colaboradores mudam de emprego, mas torcedores de futebol não mudam de time. Jorge Paulo Lemann, o bilionário rei da cerveja e do ketchup, disse recentemente que até um passado recente a palavra-chave era meritocracia, mas engajamento virou o novo mantra corporativo", explica. Ouça a conversa completa!