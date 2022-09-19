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CBN Inovação

Torcedores não mudam de time, e as empresas querem esse engajamento

Ouça a conversa completa com Evandro Milet

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 17:59

Evandro Milet

Evandro Milet

Publicado em 

19 set 2022 às 17:59
Colaboradres
Colaboradres Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet fala da relação de clientes, colaboradores e empresas. "O fundador da Wine, maior e-commerce de vinhos do Brasil, Rogério Salume, gosta de dizer que as empresas precisam transformar clientes e colaboradores em torcedores. Clientes mudam de fornecedor, colaboradores mudam de emprego, mas torcedores de futebol não mudam de time. Jorge Paulo Lemann, o bilionário rei da cerveja e do ketchup, disse recentemente que até um passado recente a palavra-chave era meritocracia, mas engajamento virou o novo mantra corporativo", explica. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação - 19-09-22

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