A nova política industrial dos EUA e os seus impactos no ES

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet traz como destaque a notícia que os Estados Unidos passam por uma mudança drástica na política em relação ao setor industrial. Depois de muitos anos vigorando a ideia de que o governo deveria evitar dirigir o setor (fora os investimentos em defesa e na corrida espacial), três leis recentes invertem a tendência. Surpreendentemente, os dois partidos do país se uniram para aprovar três projetos transformadores.
Um pacote de US$ 1 tri em infraestrutura, o CHIPS Act para o maior programa de 5 anos na história em Pesquisa e Desenvolvimento(US$ 280 bi) e, o mais completo em mecanismos de política industrial, o recente Inflation Reduction Act(IRA) com US$ 374 bi para desenvolver tecnologias limpas e transformar a economia, são exemplos. O que podemos aprender com isso tudo? O que pode ser feito no Espírito Santo? Ouça a conversa completa!
CBN Inovação - 12-09-22