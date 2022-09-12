A nova política industrial dos EUA e os seus impactos no ES

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet traz como destaque a notícia que os Estados Unidos passam por uma mudança drástica na política em relação ao setor industrial. Depois de muitos anos vigorando a ideia de que o governo deveria evitar dirigir o setor (fora os investimentos em defesa e na corrida espacial), três leis recentes invertem a tendência. Surpreendentemente, os dois partidos do país se uniram para aprovar três projetos transformadores.