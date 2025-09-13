O que fazer em Boa Esperança, no Norte do Estado?

Pedra da Botelha, cartão-postal de Boa Esperança Crédito: Wilson Rodrigues

Na minha viagem ao norte do estado visitei a jovem cidade de Boa Esperança, que tem 61 anos e pertencia a São Mateus sob o nome de “Córrego do Cedro”. Seu desenvolvimento começou através da chegada de imigrantes italianos, alemães e colonos brasileiros e o nome “Boa Esperança” foi escolhido para representar a fé e o otimismo dos seus moradores. Vamos então aos destaques do que conhecer na cidade com as dicas da Giovana Duarte!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 13-09-25

A cidade é bem pequena mas possui pontos turísticos importantes:

- Pedra da Botelha: a 22 km do centro da cidade e com 522 metros de altitude, é o cartão postal do município. Suas trilhas ecológicas e beleza natural fazem dela um dos principais pontos de Turismo de Aventura, como voo de parapente.

- Santuário da Imaculada Conceição, no distrito São José de Sobradinho: um espaço de fé e espiritualidade, aberto à visitação. Fica a cerca de 20km do centro.