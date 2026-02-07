Icônicos: dicas de Carnaval para curtir pelo ES, fora da Grande Vitória!

O Carnaval chegou e se você quer cair na folia, a comentarista Giovana Duarte no Guia Capixaba traz dicas para curtir a maior festa popular do país em cidades do estado que promovem carnavais icônicos. Confira!
Guia Capixaba - 07-02-26
- Carnavais tradicionais fora da Grande Vitória
- 1. Carnaval Folclórico Boi Pintadinho em Muqui
Uma grande festa acontece em todo Carnaval no sítio histórico da cidade de Muqui, no sul do estado: o Carnaval do Boi Pintadinho, a mais tradicional festa folclórica do ES. São 23 blocos com bois e vacas (bonecos) fantasiados, representando as comunidades locais da região com muita competição, música e dança no “Corredor da Boiada”. Começa na sexta-feira (13/02) às 20h30 e segue até a terça de Carnaval, começando às 19h e indo madrugada adentro.
Mais informações no perfil @carnavalfolcloricodemuqui.
- 2. Carnaval de Rua de Santa Leopoldina
Considerado o melhor carnaval de rua do ES, o Carnaval de Santa Leopoldina tem como característica o clima familiar, as bandas de marchinhas e os Bonecos Gigantes artesão Carlos Alberto Pereira, o Bebeto, uma tradição de anos no Carnaval da cidade. A festa começa na sexta-feira (13/02) e vai até terça-feira, com uma vasta programação de shows e marchinhas.
Mais informações no perfil @santaleopoldinaprefeitura.
- 3. "BarraFolia", em Conceição da Barra
Primeira cidade do ES a receber trio elétrico no Carnaval, lá pelos idos de 1978, a cidade de Conceição da Barra é famosa por promover um Carnaval animadíssimo com estrelas do axé music. Esse ano são mais de 50 atrações entre Chiclete com Banana, Zé Paulo e Banda Agitu’s. Além dos shows no trio elétrico a cidade prepara desfile de blocos na novidade “Corredor da Folia”.
Mais informações no perfil @pmcbes.
- 4. Carnaval de Iriri, em Anchieta
O Carnaval de Iriri costuma ser bem animado e esse ano vai ganhar um plus: Escolas de Samba campeãs do ES irão desfilar no balneário, no evento “O Encontro das Campeãs Capixabas”, entre os dias 14/02 e 16/02. O cortejo das escolas sairá do Iriri Praia Clube em direção a Praça de Eventos.
Mais informações no perfil @iririvivo.