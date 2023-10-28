Dicas de locais em Vila Velha para comer na madrugada

Burguer Crédito: Pexels

Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte apresenta outras cinco opções de lugares para quando bate aquela fome da madrugada. Desta vez, as opções são em Vila Velha. Ouça a conversa completa!

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Confira as dicas de Giovana Duarte:

1) Gustus Sport Bar, no Centro de Vila Velha

Com um super telão para assistir jogos e ambiente temático, o Gustus é o 1º Sport Bar do estado e possui um cardápio bem variado com burgers, tábuas, grelhados e porções. Fica na Rua Castelo Branco nº 855 e abre de quarta a quinta de 18h à 01h e de sexta a domingo de 18h às 02h

2) Dionizio’s Lanches, na Praia da Costa

Um lugar tradicional na madrugada de Vila Velha é o Dionizio’s Lanches: são mais de 40 anos servindo burgers e porções, inclusive o famoso X-Tudo da casa. Fica na Rua Ceará nº 850 e abre de domingo a quinta de 18h a 00h e sextas e sábados de 18h a 03h.

3) Korujão Lanches, em Gaivotas

Além de burgers, o Korujão serve também pizzas, frango frito, macarrão na chapa e esfihas. Fica na rua Jorge Rizk nº 222 e abre de domingo a quinta de 18h à 01h e sextas e sábados, de 18h às 02h.

4) Gallegão Burger, em Coqueiral de Itaparica

Com burgers suculentos, saladas, macarrão na chapa, e sorvetes, o Gallegão fica na Av. Santa Leopoldina nº 2173 e abre domingo, segunda e terça de 18h às 02h e sextas e sábados de 18h às 03h30.

5) Carioca Lanches, em Coqueiral de Itaparica