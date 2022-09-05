Escassez de vacina BCG acende alerta para controle da tuberculose

Especialistas e entidades médicas têm alertado para o cenário de escassez da vacina BCG no país, que protege contra a tuberculose. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai inspecionar, entre os dias 13 e 15 deste mês, a única fábrica no país autorizada a produzir a vacina. A fábrica, localizada na zona norte do Rio de Janeiro, está interditada há dez meses para se adequar às normas sanitárias. Reportagem do portal "G1" aponta que enquanto isso, o governo já repassou quase R$ 30 milhões para a construção de uma nova fábrica, na Baixada Fluminense, que garantiria a autossuficiência do Brasil na produção da vacina contra a tuberculose.