Escassez de vacina BCG acende alerta para controle da tuberculose

Especialistas e entidades médicas têm alertado para o cenário de escassez da vacina BCG no país, que protege contra a tuberculose. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai inspecionar, entre os dias 13 e 15 deste mês, a única fábrica no país autorizada a produzir a vacina. A fábrica, localizada na zona norte do Rio de Janeiro, está interditada há dez meses para se adequar às normas sanitárias. Reportagem do portal "G1" aponta que enquanto isso, o governo já repassou quase R$ 30 milhões para a construção de uma nova fábrica, na Baixada Fluminense, que garantiria a autossuficiência do Brasil na produção da vacina contra a tuberculose.
Só que a obra já dura anos, sem que nenhuma dose do imunizante tenha saído de lá. Enquanto isso, a cobertura vacinal da BCG, que já vem caindo desde 2019, este ano está em 62% do público-alvo, que são as crianças de até 1 ano. O ideal, segundo os especialistas, é vacinar 95% do público-alvo. Tema para Ethel Maciel, nesta edição do "CBN Ciência e Saúde". A epidemiologista também preside a Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose (REDE-TB). Ouça a conversa completa!
CBN Ciência e Saúde - 05-09-22