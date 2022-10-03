Desafios da saúde no Brasil: quais as prioridades de quem for eleito?

Pós 1º turno e à espera da decisão do Espírito Santo e no país em 2º turno, a Dra em Epidemiologia Ethel Maciel, no "CBN Ciência e Saúde", explica que, independente de quem ganhar, a saúde vai manter seus desafios aos governantes. O fim da pandemia de Covid-19 ainda não foi decretado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), então, a preocupação continua. Os maiores desafios para os próximos governantes serão financiar o SUS, reconstruir o Mistério da saúde e recuperar nosso Programa Nacional de Imunização. Não podemos deixar doenças já eliminadas retornarem no Brasil. Confira.