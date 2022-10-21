Covid-19: governo libera vacina para crianças a partir de 6 meses

O Ministério da Saúde liberou a aplicação de vacinas da Pfizer contra a covid-19 em crianças de 6 meses a 4 anos de idade que tenham comorbidades. A pasta ainda não divulgou quando o imunizante vai chegar nem o total de vacinas para esse público. A Anvisa aprovou, no mês passado, a ampliação do uso da vacina da Pfizer para crianças de 6 meses a 4 anos de idade. Não será necessário o ministério fazer novos contratos. As doses para essa faixa etária podem ser compradas a partir do contrato já assinado com a farmacêutica. Tema para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Ciência e Saúde. Ouça a conversa completa!