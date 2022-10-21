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CBN Ciência e Saúde

Covid-19: governo libera vacina para crianças a partir de 6 meses

Ouça a conversa completa com Ethel Maciel!

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 17:53

Publicado em 

21 out 2022 às 17:53
Vacinação contra a Covid-19
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O Ministério da Saúde liberou a aplicação de vacinas da Pfizer contra a covid-19 em crianças de 6 meses a 4 anos de idade que tenham comorbidades. A pasta ainda não divulgou quando o imunizante vai chegar nem o total de vacinas para esse público. A Anvisa aprovou, no mês passado, a ampliação do uso da vacina da Pfizer para crianças de 6 meses a 4 anos de idade. Não será necessário o ministério fazer novos contratos. As doses para essa faixa etária podem ser compradas a partir do contrato já assinado com a farmacêutica. Tema para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Ciência e Saúde. Ouça a conversa completa!
CBN Ciência e Saúde - 21-10-22

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