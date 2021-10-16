Fusilli com estrogonofe de carne moída: saiba como preparar!

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita que cabe no bolso, mas que não dispensa a carne bovina no cardápio! É um delicioso 'fusilli com estrogonofe de carne moída'. Acompanhe!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 8.23s - 16-10-21.mp3
A RECEITA:
[Rende 4 a 6 porções]
Ingredientes:
2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
2 xícaras de chá de cogumelos frescos laminados
2 colheres de chá de páprica doce
½ xícara de chá de cebola picada grosseiramente
2 dentes de alho picadinhos
500g de carne moída
500g de fusilli (macarrão parafuso)
2 caixas de creme de leite
1 colher de chá de mostarda
500ml de caldo de carne
1/2 xícara de ketchup
Salsa fresca a gosto
Pimenta do reino a gosto
Preparo:
Em uma panela grande, aqueça o azeite.
Refogue os cogumelos e tempere com sal e pimenta.
Acrescente a cebola e o alho. Cozinhe até as cebolas ficarem transparentes.
Adicione a carne moída e cozinhe até dourar.
Misture a páprica.
Acrescente o caldo de carne, o catchup, mostarda e mexa. Tampe a panela.
Cozinhe por cerca de 15 a 20 minutos, mexendo sempre.
Em fogo baixo, adicione o creme de leite e misture.
Deixe encorpar um pouco, e acerte o tempero.
Junte o fusilli cozido, misture e verifique se precisa mais caldo.
Salpique salsa picada.